Al via Womenup per una cultura d’impresa in rosa

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Parte oggi: per unaal femminile. L’evento digitale in sette webinar fino a marzo è organizzato da Womanboss Un’agora’ digitale in cui esponenti riconosciute nelle aree dell’economia, della finanza del crowdfunding e B-corporation discuteranno di idee, modelli e buone pratiche per promuovere lo sviluppo di unadi impresa al femminile e supportare le donne a… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : via Womenup

Dire

Parte oggi Womenup: per una cultura d’impresa al femminile. L’evento digitale in sette webinar fino a marzo è organizzato da Womanboss Un’agora’ digitale in cui esponenti riconosciute nelle aree de ...

Al via il 22 "Womenup": per una cultura d'impresa al femminile

L'evento digitale che dal 22 gennaio all'1 marzo si articolerà in sette webinar è ideato e prodotto da Womanboss. Nata una partnership con la cooperativa ...