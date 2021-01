Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)DEL 21 GENNAIOORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 24+300, CODE IN SMALTIMENTO TRA CASSIA VEIENTANA E BUFALOTTA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULL’A91FIUMICINO PROSEGUONO I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, ABBIAMO ANCORA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI VIAGGIA INOLTRE SU CARREGGIATA RIDOTTA. CODE PER TRAFFCO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PARTITO IL PIANO DI ...