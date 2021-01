Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ci sono istruttori locali imprenditori e professionisti fra i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Catanzaro nell’ambito dell’operazione basso profilo eseguita stamane da via Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza 13 persone sono state arrestate e portato in carcere 35 domiciliari 13 Nathalie maggiori esponenti delle cosche aracri Arena è grande aracri operanti nel crotonese oltre imprenditori di spessore ed esponenti nella pubblica amministrazione collusi con le organizzazioni criminali Joe biden 43esimo presidente degli Stati Uniti Aiutatemi riunire l’America Questa è la giornata della democrazia dice baite nel suo discorso di insediamento c’è molto da risanare In questo inverno di pericolo poi l’omaggio al Milite Ignoto nel ...