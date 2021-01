Torino, Nicola si presenta: “Voglio un gruppo di uomini, 13 punti sono pochi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nuovo allenatore del Torino, Davide Nicola, si è presentato in conferenza stampa ai nuovi tifosi. Un ritorno a casa, visto il passato granata da calciatore e l’ottimo rapporto con il presidente Urbano Cairo. La squadra che si trova è in piena difficoltà, ricopre il penultimo posto in classifica e ha appena perso una pedina importante come Meité, andato al Milan. Ma Nicola non si scoraggia e afferma: «La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che Voglio costruire un gruppo di uomini con relazioni schiette, produttive ed educate, altrimenti non si va oltre le difficoltà. Dobbiamo lavorare in armonia, non spetta a me giudicare quello che è stato fatto prima, devo lavorare sulle priorità per poter esprimere un certo tipo di calcio, ma il gruppo per me è ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nuovo allenatore del, Davide, si èto in conferenza stampa ai nuovi tifosi. Un ritorno a casa, visto il passato granata da calciatore e l’ottimo rapporto con il presidente Urbano Cairo. La squadra che si trova è in piena difficoltà, ricopre il penultimo posto in classifica e ha appena perso una pedina importante come Meité, andato al Milan. Manon si scoraggia e afferma: «La prima cosa che ho detto ai ragazzi è checostruire undicon relazioni schiette, produttive ed educate, altrimenti non si va oltre le difficoltà. Dobbiamo lavorare in armonia, non spetta a me giudicare quello che è stato fatto prima, devo lavorare sulle priorità per poter esprimere un certo tipo di calcio, ma ilper me è ...

