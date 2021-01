Scuola, maturità 2021: due ipotesi sul tavolo del governo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà una maturità ‘light’, semplificata, che terrà conto del momento attuale. Ma l’ammissione all’esame di Stato dovrà essere guadagnata sul campo, o per meglio dire, sui banchi; a differenza di quanto accaduto lo scorso anno. Così il governo si prepara all’esame di maturità che a giugno vedrà coinvolti mezzo milione di studenti. Nella serata di ieri la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta alla riunione di maggioranza con gli esponenti delle commissioni competenti di Camera e Senato per fare il punto sull’esame: “Sarà completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti”, ha ribadito, nelle parole riportate dall’Ansa. Le ipotesi al momento sono due: niente prove scritte e un maxi-orale davanti ad una commissione composta da docenti interni e un preside esterno. Un po’ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà una‘light’, semplificata, che terrà conto del momento attuale. Ma l’ammissione all’esame di Stato dovrà essere guadagnata sul campo, o per meglio dire, sui banchi; a differenza di quanto accaduto lo scorso anno. Così ilsi prepara all’esame diche a giugno vedrà coinvolti mezzo milione di studenti. Nella serata di ieri la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta alla riunione di maggioranza con gli esponenti delle commissioni competenti di Camera e Senato per fare il punto sull’esame: “Sarà completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti”, ha ribadito, nelle parole riportate dall’Ansa. Leal momento sono due: niente prove scritte e un maxi-orale davanti ad una commissione composta da docenti interni e un preside esterno. Un po’ ...

