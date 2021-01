Scostamento da 32 miliardi | Gualtieri scrive a UE

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – La richiesta difino a 32di euro proposta al Parlamento “nelle intenzioni del governo servirà per l’ultimo pacchetto di ristori per il covid-19. Ed anche per questa ragione abbiamo previsto il dispiegamento di ingenti risorse di bilancio”. Lo sottolinea il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto, in una lettera inviata al Vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ed al commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. “Non si può escludere” una proroga del regime di restrizioni anti covid entrato in vigore il 16 gennaio in primavera “e di conseguenza il Governo desidera avere risorse sufficienti per rispondere a questa eventualità e prolungare, se necessario, lo schema di integrazione salariale fino all’autunno”. “Riteniamo che il 2021 sarà l’anno della vaccinazione di ...