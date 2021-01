Rosa Parks, la donna che col suo “no” cambiò il mondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un semplice e sonoro “No” che ha cambiato la storia intera, due parole che celano una vita di lotte, sacrifici, ingiustizie e diseguaglianze. Un’esclamazione che ha lasciato il segno è che è diventata l’emblema della lotta per l’emancipazione dei neri. Così Rosa Parks disse di no, rifiutò di alzarsi e cedere il suo posto in autobus a un uomo che lo pretendeva, solo perché bianco, dando vita a una fiera e orgogliosa protesta afroamericana nel sud degli Stati Uniti. Figlia di James Parks e Leona McCauley, Rosa nasce a Tuskegee, in Alabama, il 4 febbraio del 1913. La sua pelle è nera, ma di un nero che negli anni ’50 infastidisce gran parte della popolazione degli Stati Uniti. Sono gli anni in cui il Paese tiene separate le persone bianche da quelle di colore, una differenziazione che passa dai mezzi di trasporto ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un semplice e sonoro “No” che ha cambiato la storia intera, due parole che celano una vita di lotte, sacrifici, ingiustizie e diseguaglianze. Un’esclamazione che ha lasciato il segno è che è diventata l’emblema della lotta per l’emancipazione dei neri. Cosìdisse di no, rifiutò di alzarsi e cedere il suo posto in autobus a un uomo che lo pretendeva, solo perché bianco, dando vita a una fiera e orgogliosa protesta afroamericana nel sud degli Stati Uniti. Figlia di Jamese Leona McCauley,nasce a Tuskegee, in Alabama, il 4 febbraio del 1913. La sua pelle è nera, ma di un nero che negli anni ’50 infastidisce gran parte della popolazione degli Stati Uniti. Sono gli anni in cui il Paese tiene separate le persone bianche da quelle di colore, una differenziazione che passa dai mezzi di trasporto ...

Quasi casa, quasi monumento: Ryan Mendoza e Rosa Parks sotto il cielo di Napoli

Considerazioni su Almost Home, progetto itinerante di Ryan Mendoza, che ha portato la casa di Rosa Parks nel Cortile d’Onore del Palazzo Reale di Napoli ...

