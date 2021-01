Partecipa a gara di soffocamento estremo su Tik Tok, morte cerebrale per una bimba di 10 anni. Autorizzato l’espianto degli organi (Di giovedì 21 gennaio 2021) La ragazzina si era legata una cintura al collo durante la sfida denominata «Black out challenge». Trovata dai genitori, era stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Palermo. Le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito Leggi su lastampa (Di giovedì 21 gennaio 2021) La ragazzina si era legata una cintura al collo durante la sfida denominata «Black out challenge». Trovata dai genitori, era stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Palermo. Le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito

simoneferiti : Partecipa a gara di soffocamento estremo su Tik Tok, morte cerebrale per una bimba di 10 anni. Autori… - snowof85 : Partecipa a gara di soffocamento estremo su Tik Tok, morte cerebrale per una bimba di 10 anni. Autori… - albertamanzoni : RT @ItaliaOggi: Partecipa a gara estrema su TikTok, muore bimba di 10 anni - zazoomblog : Partecipa a gara di soffocamento estremo su Tik Tok morte cerebrale per una bimba di 10 anni. Autorizzato l’espiant… - ItaliaOggi : Partecipa a gara estrema su TikTok, muore bimba di 10 anni -