Nvidia GeForce RTX 3080 in un PC a forma di scarpa è la geniale e bizzarra idea di un produttore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cosa succede quando un produttore di sneaker di lusso con design unico e un produttore di PC da gioco collaborano per un progetto comune? Apparentemente "il futuro della moda e del collezionismo". Almeno è così che Artifact Studios ha annunciato la sua ultima creazione: scarpe che sono "alimentate da una Nvidia GeForce RTX 3080". Il design futuristico delle scarpe combina l'aspetto e la forma delle sneakers con un case per PC, perché all'interno si possono vedere cavi e hardware che ricordano molto una scheda madre vista attraverso il vetro. E, per mostrare al mondo questo progetto, su Twitter è stato postato un video che mostra queste scarpe/PC attive. Come la maggior parte degli altri prodotti di RTFKT, queste scarpe saranno a tiratura limitatissima. Attualmente le due aziende non ...

