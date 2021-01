‘Ndrangheta | maxi operazione in tutta italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ in corso su tutto il territorio nazionale un’contro la, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, denominata “Basso profilo”, che vede impegnati duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e centosettanta unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con il supporto di quattro unità cinofile e un elicottero. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle 10:30, a Catanzaro, nella sede della Corte d’Appello, cui parteciperanno il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il Direttore della Dia, Maurizio Vallone. Tredici persone sono state arrestate e portate in carcere e 35 ai domiciliari nel corso dell’“Basso profilo” coordinata dalla Dda di Catanzaro e scattata all’alba. Tra gli arrestati, ...