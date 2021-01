Mandzukic al Milan “Bel gruppo e primi, pronto a dare una mano” (Di giovedì 21 gennaio 2021) MilanO (ITALPRESS) – “Sono molto contento di essere al Milan, mistavo preparando per questa opportunità e ho trovato unabellissima atmosfera sia nel gruppo che con il mister, la squadraè prima in classifica e per me è molto importante farmi trovarepronto e rendere al massimo e credo che questo succederà”. Questele prime parole di Mario Mandzukic nella conferenza stampa dipresentazione come nuovo attaccante del Milan. “Mi sono allenatoduramente negli ultimi mesi e ho accettato un grande club comequello rossonero perchè mi sento pronto”, ha aggiunto il croato.“Arrivo in una squadra giovane dove tutti combattono e io sono sempre stato un professionista che ha dato tutto in campo, sarò felice se i giovani mi seguiranno”. Il croato è pronto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)O (ITALPRESS) – “Sono molto contento di essere al, mistavo preparando per questa opportunità e ho trovato unabellissima atmosfera sia nelche con il mister, la squadraè prima in classifica e per me è molto importante farmi trovaree rendere al massimo e credo che questo succederà”. Questele prime parole di Marionella conferenza stampa dipresentazione come nuovo attaccante del. “Mi sono allenatoduramente negli ultimi mesi e ho accettato un grande club comequello rossonero perchè mi sento”, ha aggiunto il croato.“Arrivo in una squadra giovane dove tutti combattono e io sono sempre stato un professionista che ha dato tutto in campo, sarò felice se i giovani mi seguiranno”. Il croato èa ...

