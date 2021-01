L’Ue in difficoltà sui vaccini apre allo Sputnik V. Via libera dell’Ungheria, anche la Germania guarda a Mosca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il piano di vaccinazioni in Europa va a rilento. I ritardi nella consegna delle dosi di Pfizer per problemi in uno dei centri di produzione hanno messo in crisi, e non poco, la gestione delle somministrazioni in tutta L’Ue. Delle oltre 2 miliardi di dosi che l’Europa si è assicurata attraverso gli otto contratti siglati, al momento può contare solo sui vaccini di Pfizer e di Moderna. In questo quadro, l’Ungheria ha annunciato di aver approvato il vaccino russo Sputnik V, diventando così il primo Paese europeo a dare il via libera al suo utilizzo. Il vaccino è stato approvato sotto la procedura di autorizzazione per l’uso di emergenza. Una procedura che permette al singolo Paese europeo di agire anche senza l’ok da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’approvazione si basa sui risultati ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il piano di vaccinazioni in Europa va a rilento. I ritardi nella consegna delle dosi di Pfizer per problemi in uno dei centri di produzione hanno messo in crisi, e non poco, la gestione delle somministrazioni in tutta. Delle oltre 2 miliardi di dosi che l’Europa si è assicurata attraverso gli otto contratti siglati, al momento può contare solo suidi Pfizer e di Moderna. In questo quadro, l’Ungheria ha annunciato di aver approvato il vaccino russoV, diventando così il primo Paese europeo a dare il viaal suo utilizzo. Il vaccino è stato approvato sotto la procedura di autorizzazione per l’uso di emergenza. Una procedura che permette al singolo Paese europeo di agiresenza l’ok da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’approvazione si basa sui risultati ...

Dome689 : L’Ue in difficoltà sui vaccini apre allo Sputnik V. Via libera dell’Ungheria, anche la Germania guarda a Mosca - SoIitaryCat : RT @LaVeritaWeb: È bastata una nostra mail al ministero della Salute per aver conferma del memorandum firmato una settimana prima dell'acco… - gandolag : RT @LaVeritaWeb: È bastata una nostra mail al ministero della Salute per aver conferma del memorandum firmato una settimana prima dell'acco… - patripatty5 : RT @LaVeritaWeb: È bastata una nostra mail al ministero della Salute per aver conferma del memorandum firmato una settimana prima dell'acco… - braveheartmmt : RT @LaVeritaWeb: È bastata una nostra mail al ministero della Salute per aver conferma del memorandum firmato una settimana prima dell'acco… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue difficoltà Masterchef, il baby chef Flynn McGarry che ha conquistato New York: «Cucinare è l’unico modo di crescere che... Corriere della Sera