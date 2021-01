Lazio, i convocati di Inzaghi per il Parma. Fuori Immobile (Di giovedì 21 gennaio 2021) A poche ore dalla sfida contro il Parma il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei 20 convocati per il match di Coppa Italia di questa sera. Ecco la lista completa dei convocati: Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, VavroCentrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Muriqi Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) A poche ore dalla sfida contro ilil tecnico della, Simone, ha diramato la lista dei 20per il match di Coppa Italia di questa sera. Ecco la lista completa dei: Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, VavroCentrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Muriqi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

