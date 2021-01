La Lazio perde i pezzi: Luiz Felipe si opera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il difensore della Lazio, che lo scorso 12 settembre, si era fatto male in un'amichevole con il Frosinone, ha optato per l'intervento chirurgico alla caviglia. In questi mesi ha alternato gli ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il difensore della, che lo scorso 12 settembre, si era fatto male in un'amichevole con il Frosinone, ha optato per l'intervento chirurgico alla caviglia. In questi mesi ha alternato gli ...

