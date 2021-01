INPS, ad ottobre -662mila posizioni lavorative rispetto a un anno prima (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il saldo tra assunzioni e cessazioni in Italia è stato negativo per 662mila unità ad ottobre 2020 su base annua, secondo i dati dell’INPS. Il saldo era in progressiva flessione già nel corso della seconda metà del 2019 ed è crollato a marzo (-283.000) e ancor di più ad aprile (-623.000). La dinamica negativa è proseguita, seppur in progressivo rallentamento, raggiungendo il valore massimo a giugno (-813.000). A luglio si è invece avviata un’inversione di tendenza (–761.000) proseguita nei mesi successivi. Ciò ha determinato a ottobre un saldo annualizzato pari a -662.000 ad ottobre. L’INPS segnala che ad ottobre rimangono ancora positivi, pur continuando a ridursi, i saldi annualizzati dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+161.000) e di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il saldo tra assunzioni e cessazioni in Italia è stato negativo perunità ad2020 su base annua, secondo i dati dell’. Il saldo era in progressiva flessione già nel corso della seconda metà del 2019 ed è crollato a marzo (-283.000) e ancor di più ad aprile (-623.000). La dinamica negativa è proseguita, seppur in progressivo rallentamento, raggiungendo il valore massimo a giugno (-813.000). A luglio si è invece avviata un’inversione di tendenza (–761.000) proseguita nei mesi successivi. Ciò ha determinato aun saldo annualizzato pari a -662.000 ad. L’segnala che adrimangono ancora positivi, pur continuando a ridursi, i saldi annualizzati dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+161.000) e di ...

