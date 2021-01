Ferragamo | rinnovo CdA | verso riduzione consiglieri e aumento indipendenti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – In vista della scadenza di marzo per il deposito della lista per ildel consiglio di amministrazione della controllata Salvatore, il board della controllanteFinanziaria ha iniziato le valutazioni in merito alla nuova governance. Il CdA diFinanziaria ha manifestato “un unanime orientamento per ladel numero deidella controllata attribuendo, secondo le best practices, un maggiore spazio a quelli”. Il board della controllante ha anche “convenuto che il nuovo presidente della SalvatoreSpA non sarà’ esecutivo” e ha dato incarico “a una primaria società di Executive Search di selezionare e proporre i componenti per il nuovo consiglio di ...