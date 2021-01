Dissidenti M5S | serve candidato sindaco terzo e alleanza col Pd

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Le prossime elezioni amministrative del 2021 costituiscono una grande opportunita’ per la citta’ di Roma per rafforzare l’azione di governo locale e nazionale portando avanti le attivita’ del Movimento Cinque Stelle in un perimetro che consenta di coinvolgere le altre forze politiche e sociali della citta’ in un progetto che metta al centro i temi, che a noi piace chiamare il Piano di Roma, valorizzando il lavoro e le esperienze positive di questi anni.” “Affinche’ cio’ possa concretizzarsiuncapace di unire, una figura terza rispetto alle varie forze politiche in campo e di alto profilo istituzionale, in grado di incarnare al meglio il ruolo di guida in una consiliatura costituente, replicando lo schema del livello nazionale su Roma”. E’ quanto scrivono i consiglieri capitolini definiti ...