DayDreamer | ennesimo cambio di programmazione | il 28 gennaio non è prevista in prime time

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 21 gennaio 2021) NuovodiperMediaset non dà pace su numerosi telespettatori di– Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Da qualche giorno in i vertici del Biscione stanno valutando come programmare la serie tv dopo dei risultati deludenti registrati nella fascia deldi Canale 5. Lo sceneggiato, infatti, dopo un ottimo esordio pian piano ha avuto un declino di spettatori fino a crollare sotto la soglia dei 2 milioni. Dati Auditel davvero bassi per una rete ammiraglia che ha costretto Mediaset a sospenderla dalla prima serata del 21. Tuttavia, dopo alcuni giorni, forse per via delle proteste del pubblico, ci hanno ripensato. Ma ad oggi per giovedì 282021 non è previsto ...