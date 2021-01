Cuba | l' anniversario più triste

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il «regalo» per le celebrazioni dei 62 anni della rivoluzione è una riforma economica dolorosissima che renderà ancora più povero quel 90% degli abitanti che non ha accesso ai dollari. Intanto, però, il mito di Fidel Castro e Che Guevara va definitivamente in frantumi con le proteste dei cittadini esasperati. Il primo gennaio scorso il totalitarismono ha celebrato il suo 62esimo. È difficile che un regime sia durato tanto al potere e, nell'ultimo secolo, solo l'Arabia Saudita, dal 1933 una monarchia assoluta, la Cina, dal 1947 una dittatura comunista e la Corea del Nord, dal 1953 una satrapia della famiglia Kim, fanno «meglio» dell'Avana. Non avendo il petrolio dei sauditi, né la potenza geopolitica globale di Pechino, né l'arsenale nucleare di Kim Jong-un, com'è riuscita la dittatura comunistana a mantenersi ...