Coronavirus, impennata di contagi e morti in tutto il mondo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ondata di contagi da Coronavirus Sars-Cov2 in tutto il mondo non accenna a calare, anzi nelle ultime ore si registra un'impennata senza precedenti. Negli Stati Uniti ci sono 178.255 nuovi casi con 4.229 vittime, che portano il bilancio complessivo della pandemia nel Paese ad almeno 24.434.283 contagi e 406.001 vittime, più del numero di soldati americani uccisi durante la seconda guerra mondiale. In Inghilterra con oltre 38mila casi e 1.800 vittime la situazione è al collasso, scarseggiano anche le ambulanze e a Londra per trasportare gli ammalati sono stati modificati 4 pullman della società Go-Ahed, trasformati in unità di terapia intensiva itineranti con a bordo medici e infermieri volontari.Proprio la variante inglese del Coronavirus, assieme a quella sudafricana ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ondata didaSars-Cov2 inilnon accenna a calare, anzi nelle ultime ore si registra un'senza precedenti. Negli Stati Uniti ci sono 178.255 nuovi casi con 4.229 vittime, che portano il bilancio complessivo della pandemia nel Paese ad almeno 24.434.283e 406.001 vittime, più del numero di soldati americani uccisi durante la seconda guerra mondiale. In Inghilterra con oltre 38mila casi e 1.800 vittime la situazione è al collasso, scarseggiano anche le ambulanze e a Londra per trasportare gli ammalati sono stati modificati 4 pullman della società Go-Ahed, trasformati in unità di terapia intensiva itineranti con a bordo medici e infermieri volontari.Proprio la variante inglese del, assieme a quella sudafricana ...

