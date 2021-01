Chi è Stephanie Bellarte, la Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi è Stephanie Bellarte, una delle cinque pupe protagoniste de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissima, Stephanie è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset. La sua bellezza innocente potrebbe trarre in inganno. Ma Stephanie Bellarte è una ragazza determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. È consapevole della sua bellezza, che considera la sua arma vincente. Nonostante la giovane età, ha già vinto diversi titoli da Miss. Appassionata di moda, ha una camera che sembra un negozio, con armadi a vista e buste di noti marchi in esposizione. ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi è, una delle cinque pupe protagoniste de Lae il, in onda su Italia 1? Bellissima,è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset. La sua bellezza innocente potrebbe trarre in inganno. Maè una ragazza determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. È consapevole della sua bellezza, che considera la sua arma vincente. Nonostante la giovane età, ha già vinto diversi titoli da Miss. Appassionata di moda, ha una camera che sembra un negozio, con armadi a vista e buste di noti marchi in esposizione. ...

