Campania, focolaio dopo una festa tra adolescenti: 35 positivi in città (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si allarga il mini focolaio a San Martino Valle Caudina, comune in provincia di Avellino. dopo una festa giovanissimi, 35 persone sono risultate positive su un un totale di appena 4.800 abitanti. Soltanto nella giornata di oggi l’Asl di Avellino ha registrato 10 nuovi positivi su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si allarga il minia San Martino Valle Caudina, comune in provincia di Avellino.unagiovanissimi, 35 persone sono risultate positive su un un totale di appena 4.800 abitanti. Soltanto nella giornata di oggi l’Asl di Avellino ha registrato 10 nuovisu L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

salernonotizie : Festicciola per ragazzini, focolaio in Campania: ecco dove - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -111 Ieri 1.132 oggi 1.021 +28 ricoverati,-3 in T.I,452 guariti,-980 in I.D… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus #Campania, focolaio in Irpinia dopo festa tra ragazzi: scuole chiuse - parloamestessa : @Gianfra64086495 @marina101902 Non se ne parla, ma con un veloce ricerca ho trovato sulla stampa locale notizie di… - MaffeoDaniela : RT @valeriosaitta1: @Kwahadis @Mirith_ @marialetizianal Beh il senso è chiaro: puoi aprire così non ti do i ristori ma se apri e viene clie… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania focolaio Festa compleanno fa scattare allerta focolaio nel Casertano Agenzia ANSA Garante detenuti Campania: “Affrontare problema nelle carceri”

Stampa“In Campania, ieri, si registravano 68 contagiati tra i detenuti: 1 a Santa Maria Capua Vetere e 64 a Secondigliano più 3 in ricovero ospedaliero. 53 I contagiati tra agenti di polizia penitenzi ...

L'appello del medico ai novax del Covid: "Se avessi avuto il vaccino, non avrei preso la polio"

Michele Mazzella, medico specialista in Odontostomatologia, ha postato sui social una foto che lo ritrae mentre gli viene somministrato il vaccino anti Covid, ma non si tratta della solita foto di ri ...

Stampa“In Campania, ieri, si registravano 68 contagiati tra i detenuti: 1 a Santa Maria Capua Vetere e 64 a Secondigliano più 3 in ricovero ospedaliero. 53 I contagiati tra agenti di polizia penitenzi ...Michele Mazzella, medico specialista in Odontostomatologia, ha postato sui social una foto che lo ritrae mentre gli viene somministrato il vaccino anti Covid, ma non si tratta della solita foto di ri ...