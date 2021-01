Blue Whale, Jonathan Galindo e Blackout Challenge: i social mettono a rischio la vita dei più giovani? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal Blue Whale alla Blackout Challenge, tutti i fenomeni pericolosi del web: i social mettono in pericolo la vita dei più giovani? Tra i tanti pericoli nascosti che si annidano nel web per tutti gli utenti meno smaliziati, negli ultimi anni si sono diffusi una serie di fenomeni il cui scopo sarebbe quello di portare i partecipanti a commettere un suicidio. Tutto ha avuto inizio con il Blue Whale, una Challenge composta da una serie di sfide la cui prova conclusiva consisteva nel commettere un suicidio. Per mesi si è parlato di numeri sconvolgenti di suicidi di giovanissimi soprattutto in Russia, di possibili fenomeni di emulazione in altre parti del mondo e persino in ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dalalla, tutti i fenomeni pericolosi del web: iin pericolo ladei più? Tra i tanti pericoli nascosti che si annidano nel web per tutti gli utenti meno smaliziati, negli ultimi anni si sono diffusi una serie di fenomeni il cui scopo sarebbe quello di portare i partecipanti a commettere un suicidio. Tutto ha avuto inizio con il, unacomposta da una serie di sfide la cui prova conclusiva consisteva nel commettere un suicidio. Per mesi si è parlato di numeri sconvolgenti di suicidi dissimi soprattutto in Russia, di possibili fenomeni di emulazione in altre parti del mondo e persino in ...

Una sfida tra amici si è trasformata in tragedia per un undicenne che è scivolati sui binari mentre era in transito un treno merci.

Il fenomeno della Blue Whale in Italia è esploso il 15 maggio, giorno dopo la messa in onda di un servizio de Le Iene che spacciava per veri video falsi. “Il problema – secondo Carlo Freccero, membro ...

Il fenomeno della Blue Whale in Italia è esploso il 15 maggio, giorno dopo la messa in onda di un servizio de Le Iene che spacciava per veri video falsi. "Il problema – secondo Carlo Freccero, membro ...