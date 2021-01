Bianca Guacccero | vestito bianco trasparente e calzini al piede | fashion – FOTO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Guaccero siede in anteprima sullo sgabello di “Detto Fatto”, con un outfit del tutto inusuale: i follower gradiscono Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daGuaccero (@guacceroreal) Per la conduttrice di “Detto Fatto“,Guaccero è arrivato il momento di sondare il terreno per il riscatto. In effetti, la L'articolo proviene da YesLife.it.