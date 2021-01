Arrivano gli affetti: Tommaso Zorzi, i particolari della telefonata con la mamma (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pare che la signora Armanda abbia – durante la telefonata con il figlio – litigato con un autore Per rassicurare i vip della casa di Cinecittà è stato loro concesso di ricevere una telefonata dai propri cari. In particolare, Tommaso Zorzi ha parlato con la mamma, raccontando poi agli altri compagni d’avventura della telefonata avvenuta. Una concessione fatta ai vipponi perché dopo la notizia del prolungamento del reality i vip sono caduti nello sconforto: si trovano isolati nella casa da 128 giorni, 11 ore e 56 minuti. La donna lo ha rassicurato durante la conversazione: “Fai quello che ti senti. Fregatene del resto. No, mia sorella non c’era in chiamata, lei è fuori, in Belgio. mamma ha continuato a dirmi di mangiare”. A questo punto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pare che la signora Armanda abbia – durante lacon il figlio – litigato con un autore Per rassicurare i vipcasa di Cinecittà è stato loro concesso di ricevere unadai propri cari. In particolare,ha parlato con la, raccontando poi agli altri compagni d’avventuraavvenuta. Una concessione fatta ai vipponi perché dopo la notizia del prolungamento del reality i vip sono caduti nello sconforto: si trovano isolati nella casa da 128 giorni, 11 ore e 56 minuti. La donna lo ha rassicurato durante la conversazione: “Fai quello che ti senti. Fregatene del resto. No, mia sorella non c’era in chiamata, lei è fuori, in Belgio.ha continuato a dirmi di mangiare”. A questo punto ...

ilpost : Italia Viva è uscita dal governo. Lo ha annunciato Matteo #Renzi in conferenza stampa, avviando di fatto la #crisi… - CronacheNuoresi : A Badu 'e Carros arrivano i detenuti 41 bis ma mancano gli agenti penitenziari... - Italia00000 : RT @PaolinoNapolit7: @GioChirilly Dal Mondo di Quark ...arrivano gli sceeeennnziiiatiiiii #5cacche #meratodelleVacche - SalvoGargano : Queste sono davvero delle belle soddisfazioni! Passi tutta la vita a ricercare, studiare ed ingegnarti come aiutare… - MautaroLartinez : @Rlocaloco @zhang Gli stipendi arrivano . Se non è stata penalizzata la Lazio per un ritardo di 5 mesi la vedo dura penalizzino altri -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano gli Arrivano gli “Spettacoli a distanza“ Il via con la strage di Viareggio LA NAZIONE Vanno in elicottero al rifugio di montagna per prendere polenta “da asporto”

È sabato 16 gennaio. Tre elicotteri atterrano ai Piani di Arvataggio, col sole che splende alto. A bordo ci sono persone che hanno deciso di fare una ‘pausa pranzo alternativa’: un viaggio ad alta quo ...

"Mistero", il coraggio di avviare una pizzeria in piena pandemia: «Non ci spaventa»

ROVIGO Il mistero è presto svelato. Coraggio, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco hanno spinto Massimiliano Munerato e Marina ad aprire la pizzeria Mistero in via Fuà ...

È sabato 16 gennaio. Tre elicotteri atterrano ai Piani di Arvataggio, col sole che splende alto. A bordo ci sono persone che hanno deciso di fare una ‘pausa pranzo alternativa’: un viaggio ad alta quo ...ROVIGO Il mistero è presto svelato. Coraggio, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco hanno spinto Massimiliano Munerato e Marina ad aprire la pizzeria Mistero in via Fuà ...