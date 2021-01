Winter Arena | terza puntata giovedì 21 gennaio con Massimiliano Ambesi Conduce Federico Militello

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo. L’Italia, nonostante le inevitabili difficoltà legate all’emergenza sanitaria, nel complesso si sta ben comportando, conseguendo risultati di peso con i propri atleti di riferimento. Sono ormai imminenti i Mondiali di sci alpino di Cortina, in cui l’Italia può fare davvero bene in casa. In casa gli azzurri domani inizieranno ad affrontare anche la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, che si tiene ad Anterselva: anche la gestione degli atleti della Nazionale è argomento di dibattito. Iniziata, finalmente, anche la stagione dello speed skating, con gli Europei di Heerenveen, dove però l’Italia non ha lasciato il segno. Di questo e di tanto altro si discuterà nella rubrica ““, cone condotta da...