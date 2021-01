Un foreign fighter italiano di 24 anni è stato arrestato in Turchia per terrorismo: aveva combattuto con gruppi filo Al Qaeda (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un foreign fighter italiano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia in Turchia ed è stato poi consegnato alle autorità italiane. Le accuse nei suoi confronti sono associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini aventi tali finalità. L’indagine, iniziata nel 2015 dall’Antiterrorismo e dalla Digos di Pescara, è stata coordinata dalla procura de L’Aquila: il giovane, che fin da poco dopo la nascita si è trasferito in Svizzera con la famiglia, si è convertito all’islam da minorenne e successivamente ha intrapreso un percorso di radicalizzazione. Dopo aver sposato l’ideologia jihadista, il 24enne nel 2014 ha raggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi 24arredalla polizia ined èpoi consegnato alle autorità italiane. Le accuse nei suoi confronti sono associazione con finalità dianche internazionale, arruolamento, apologia dele istigazione a commettere crimini aventi tali finalità. L’indagine, iniziata nel 2015 dall’Antie dalla Digos di Pescara, è stata coordinata dalla procura de L’Aquila: il giovane, che fin da poco dopo la nascita si è trasferito in Svizzera con la famiglia, si è convertito all’islam da minorenne e successivamente ha intrapreso un percorso di radicalizzazione. Dopo aver sposato l’ideologia jihadista, il 24enne nel 2014 ha raggiunto ...

