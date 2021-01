Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano il premier Giuseppe Conte affronta la strada in salita della fase 2 dopo la stretta fiducia è arrivata ieri sera Dal Senato una manciata di giorni per rafforzare la maggioranza il segretario del PD Zingaretti pagina ieri è stato evitato Il Salto nel buio di una crisi ragionamento ma ora è il momento di voltare pagina da portare la forza parlamentare del governo e agire sui problemi degli italiani in una prospettiva politica del governo bello di Franceschini e moderati per forza Italia è un’occasione andiamo degli Stati Uniti Al via oggi la casa bianca all’era del Democratico Joe biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento subito rottura con il fatto 17 ordini esecutivi fra cui il rientro degli Stati Uniti nell’ accordo sul clima e Nello MS il ...