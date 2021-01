Torture e omicidio di Giulio Regeni: chiesto il processo per gli 007 egiziani (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle Torture e dell omicidio di Giulio Regeni , il ricercatore ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Procura di Roma hail rinvio a giudizio per i quattro appartenenti ai servizi segretiaccusati del sequestro, dellee delldi, il ricercatore ...

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italian ...

Omicidio Regeni: la Procura di Roma chiede il processo per gli 007 egiziani

