Su vicenda ‘Pescatori-Libia’ Copasir chiede audizione Conte, Di Maio, Aise e Casalino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “In relazione al dossier definibile ‘pescatori – Libia’, sia per le attività svolte sia per le modalità operative e di sicurezza adottate, il Comitato intende audire il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Direttore dell’AISE e del Capo Ufficio Stampa di Palazzo Chigi e portavoce del Presidente del Consiglio Ing. Casalino“. É quanto si legge in una nota del Copasir. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “In relazione al dossier definibile ‘pescatori – Libia’, sia per le attività svolte sia per le modalità operative e di sicurezza adottate, il Comitato intende audire il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Direttore dell’AISE e del Capo Ufficio Stampa di Palazzo Chigi e portavoce del Presidente del Consiglio Ing. Casalino“. É quanto si legge in una nota del Copasir.

