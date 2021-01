Storia di Francesca Stella, nata durante il primo lockdown con una malattia rara e curata grazie a due tenaci medici calabresi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suo primo nome, Francesca, era stato scelto 5 anni fa, quando creare una famiglia era solo un vago progetto per il suo papà e la sua mamma. Francesca era il nome di quella che sarebbe stata la nonna paterna, scomparsa prematuramente a causa di un male incurabile. Il suo secondo nome, Stella, è stato scelto poco prima della sua nascita per ricordare la sorellina che per metà gravidanza le ha fatto compagnia nel pancione della mamma. A guardarla ora, Francesca Stella, con gli occhietti vispi come quelli della sua nonna e con le cosce cicciottelle che non tiene un attimo ferme, come quando la sua sorellina tirava i calci al pancione della mamma, nessuno direbbe mai che questa piccola guerriera ha dovuto affrontare un difficile percorso già dal suo primo respiro. E lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suonome,, era stato scelto 5 anni fa, quando creare una famiglia era solo un vago progetto per il suo papà e la sua mamma.era il nome di quella che sarebbe stata la nonna paterna, scomparsa prematuramente a causa di un male incurabile. Il suo secondo nome,, è stato scelto poco prima della sua nascita per ricordare la sorellina che per metà gravidanza le ha fatto compagnia nel pancione della mamma. A guardarla ora,, con gli occhietti vispi come quelli della sua nonna e con le cosce cicciottelle che non tiene un attimo ferme, come quando la sua sorellina tirava i calci al pancione della mamma, nessuno direbbe mai che questa piccola guerriera ha dovuto affrontare un difficile percorso già dal suorespiro. E lo ...

francesca_flati : Renzi si assuma la responsabilità di aver destabilizzato il Paese in uno dei momenti più difficili della Storia rep… - women_toponymy : - rosa_francesca : RT @margherita1974: Ogni parola, ogni storia in questo articolo è vera, ed è esperienza di tutti noi. Per le scienze umanistiche le bibliot… - francesca_bria : RT @StefanoFeltri: 'Ho aderito al Partito comunista italiano negli anni della sua clandestinità, quando era ancora al potere il regime fasc… - httprosky : @dayanemeIIo Infatti non le sto paragonando, non ho mai giustificato Francesco ,per me quelle sono delle cessate im… -