Six Invitational 2021 | svelati i dettagli della sede

Come descritto stesso dalla Ubisoft, l'evento Esport Six Invitational 2021 andrà avanti a prescindere dal COVID-19. Il Six Invitational non si svolgerà nella sua sede di Montreal ma bensì a Parigi, nello specifico nel nuovo studio di Ubisoft per l'EUL. Questa "versione" 2021 dell'evento, includerà 20 squadre provenienti da quattro regioni: LATAM, APAC, NA e UE, e si verranno ammesse solo sei persone per squadra, ovvero cinque giocatori e un allenatore (oppure un sostituto). Mentre molte cose sono più chiare, il montepremi non è stato ancora rilasciato, anche se il minimo indispensabile è di $500.000 che ovviamente sarà integrato dal 30% del derivante del Battle Pass. Mentre l'importo massimo per l'evento è di $3.000.000. SI 2021 sarà la prima competizione internazionale di Rainbow ...

