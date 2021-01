Roma, Fonseca a rischio esonero. Lui stesso ammette: “Sono in discussione” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla dirigenza giallorossa non è andata giù la sconfitta di ieri condita da un altro errore regolamentare. I Friedkin riflettono sul da farsi web sourcePaulo Fonseca sempre più in bilico. Il tecnico giallorosso, dopo la bruttissima sconfitta nel derby, è stato uno dei protagonisti negativi della serataccia di ieri in cui la Roma è stata sconfitta dallo Spezia agli ottavi di Coppa Italia. E la sconfitta non è arrivata soltanto sul campo nei tempi supplementari, ma anche a tavolino visto che i giallorossi hanno effettuato 6 cambi durante la partita nonostante, come da regolamento, se ne potessero fare soltanto 5. Dunque, supponendo che i giocatori fossero riusciti a reggere in 9 contro 11 fino ai rigori, la Roma sarebbe stata ugualmente eliminata. Non è la prima volta che lo staff Romanista commette errori grossolani: ... Leggi su instanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla dirigenza giallorossa non è andata giù la sconfitta di ieri condita da un altro errore regolamentare. I Friedkin riflettono sul da farsi web sourcePaulosempre più in bilico. Il tecnico giallorosso, dopo la bruttissima sconfitta nel derby, è stato uno dei protagonisti negativi della serataccia di ieri in cui laè stata sconfitta dallo Spezia agli ottavi di Coppa Italia. E la sconfitta non è arrivata soltanto sul campo nei tempi supplementari, ma anche a tavolino visto che i giallorossi hanno effettuato 6 cambi durante la partita nonostante, come da regolamento, se ne potessero fare soltanto 5. Dunque, supponendo che i giocatori fossero riusciti a reggere in 9 contro 11 fino ai rigori, lasarebbe stata ugualmente eliminata. Non è la prima volta che lo staffnista commette errori grossolani: ...

