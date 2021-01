Rimini dedica una settimana di eventi a Fellini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rimini celebra Fellini: per l’anniversario della nascita del regista una settimana di eventi in diretta streaming con giornalisti ed esperti In occasione dell’anniversario della nascita di Federico Fellini, mercoledi’ 20 gennaio, Rimini organizza un cartellone di iniziative in diretta streaming con giornalisti ed esperti. Tra questi Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Rosita Copioli, Francesca Fabbri Fellini,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021)celebra: per l’anniversario della nascita del regista unadiin diretta streaming con giornalisti ed esperti In occasione dell’anniversario della nascita di Federico, mercoledi’ 20 gennaio,organizza un cartellone di iniziative in diretta streaming con giornalisti ed esperti. Tra questi Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Rosita Copioli, Francesca Fabbri,… L'articolo Corriere Nazionale.

HankHC91 : RT @FinestreArte: Rimini dedica tre giorni di iniziative in streaming a Federico Fellini in occasione dell’anniversario della nascita. http… - FinestreArte : Rimini dedica tre giorni di iniziative in streaming a Federico Fellini in occasione dell’anniversario della nascita. -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini dedica Fellini calls: Rimini dedica una tre giorni all'anniversario felliniano Finestre sull'Arte Rimini dedica una settimana di eventi a Fellini

Rimini celebra Fellini: per l’anniversario della nascita del regista una settimana di eventi in diretta streaming con giornalisti ed esperti In occasione dell’anniversario della nascita di Federico ...

Vaccini, Gloria Lisi: "Necessario garantire il giro di richiamo"

A Rimini è stato possibile effettuare la prima somministrazione di vaccini sia al personale medico, 6.732 dosi, che a buona parte del personale e ospiti delle case di riposo per anziani, 1.216 dosi. T ...