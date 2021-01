Pregliasco sui vaccini: “Temo per i più giovani” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fabrizio Pregliasco, ospite a Tagadà su La7, ha parlato dell’attuale situazione pandemica e di vaccini. Per l’esperto, il problema potrebbe essere rappresentato dai più giovani, che lui teme siano restii a vaccinarsi. “La vaccinazione è partita bene e con le dosi necessarie continuerà a ritmi crescenti con l’obiettivo ambizioso, ma necessario per coinvolgere tutti, di finire entro l’anno.” Ma poi ha aggiunto: “Il mio timore è che dopo una prima fase dedicata alle categorie a rischio i più giovani non sentano la necessità di vaccinarsi. Non è facile assumere un farmaco quando si sta bene e non si teme la forma grave della malattia”. E ancora: “Entro febbraio è realistico completare medici, infermieri e Rsa. Per gli over 80 molto dipende dalle forniture. Pfizer si può fare soprattutto in ospedale, mentre altri ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fabrizio, ospite a Tagadà su La7, ha parlato dell’attuale situazione pandemica e di. Per l’esperto, il problema potrebbe essere rappresentato dai più, che lui teme siano restii a vaccinarsi. “La vaccinazione è partita bene e con le dosi necessarie continuerà a ritmi crescenti con l’obiettivo ambizioso, ma necessario per coinvolgere tutti, di finire entro l’anno.” Ma poi ha aggiunto: “Il mio timore è che dopo una prima fase dedicata alle categorie a rischio i piùnon sentano la necessità di vaccinarsi. Non è facile assumere un farmaco quando si sta bene e non si teme la forma grave della malattia”. E ancora: “Entro febbraio è realistico completare medici, infermieri e Rsa. Per gli over 80 molto dipende dalle forniture. Pfizer si può fare soprattutto in ospedale, mentre altri ...

