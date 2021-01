Napoli | terrore all’alba | crolla un solaio a piazza Cavour

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto– Paura e spaventodi questa mattina nella centralissima. Dove, a ridosso della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, èto un. Una parte dell'edificio, pare appartenente alla chiesa napoletana, dove è avvenuto il crollo si è letteralmente sbriciolato sull'asfalto. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il traffico resterà così interdetto fino, almeno, all'arrivo dei pompieri. Solo per fortuna al momento del crollo non vi erano cittadini in transito. Al momento non si registrano quindi feriti.