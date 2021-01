Millefoglie di orata e carciofi degli Improta | ricette E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La ricetta delladidi Mattia e Mauro, la ricetta E’di oggi 20 gennaio 2021. E’ il secondo piatto a base di pesce che gli importa trasformano in un piatto goloso anche per Antonella Clerici che non ama molto mangiare il pesce. Filetti dicon il formaggio, con la scamorza ma in più ci sono anche la crema die patate e ifritti, davvero un secondo piatto completo con contorno goloso. Non perdete questa e le altreE’di oggi mercoledì 20 gennaio 2021, ledi Mauroe non solo.E’...