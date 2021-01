LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuehl in DIRETTA: Dominik Paris inizia a studiare la Streif (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel – Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Prova della Discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. I protagonisti del Circo Bianco dalle ore 11.30 iniziano a studiare al meglio la celebre e mitologica Streif in vista di un programma davvero fitto nel fine settimana. Dopo la seconda Prova di domani (sarebbe stata la terza in origine, ma la cancellazione di quella di ieri ha ridotto gli allenamenti) si entrerà nel vivo con la prima Discesa di venerdì 22 gennaio (che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti dia Kitzbuehel – Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021. I protagonisti del Circo Bianco dalle ore 11.30no aal meglio la celebre e mitologicain vista di un programma davvero fitto nel fine settimana. Dopo la secondadi domani (sarebbe stata la terza in origine, ma la cancellazione di quella di ieri ha ridotto gli allenamenti) si entrerà nel vivo con la primadi venerdì 22 gennaio (che ...

SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino leggendaria! Qu... - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: prima vittoria per Foss-Solevaag. 11° il greco Ginnis! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: comanda Foss-Solevaag la prima manche, Vinatzer 26° con freno a mano… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: Manfred Moelgg migliore degli italiani - gianlucapighi : OA Sport: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino leggendaria! Quarta vittoria su 5 gare!.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Manuel Feller trionfa in casa! Sul podio Noel e Schwarz. Deludono gli azzurri OA Sport LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuehl in DIRETTA: Dominik Paris inizia a studiare la Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel - Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ...

Cortina 2021, l'emozione dello sci mondiale a portata di App

Cuore della app è la possibilità di seguire, direttamente sul proprio smartphone, le competizioni iridate attraverso la cronaca live fatta dagli speaker ufficiali di Cortina 2021 direttamente dalla Fi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel - Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ...Cuore della app è la possibilità di seguire, direttamente sul proprio smartphone, le competizioni iridate attraverso la cronaca live fatta dagli speaker ufficiali di Cortina 2021 direttamente dalla Fi ...