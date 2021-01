Libra di Don De Lillo dalla pagina allo schermo, l’assassinio di JFK e le paranoie americane in una nuova miniserie tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli eventi legati all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo Presidente degli Stati Uniti, tornano a esercitare il loro fascino sui creativi di Hollywood. Secondo quanto riportato da Deadline, Spectrum Originals è al lavoro su una miniserie tv ispirata a Libra di Don De Lillo, tra i più amati romanzi di un autore capace di osservare il mondo da un peculiare punto di vista apocalittico. L’adattamento sarà affidato a Lauren Wilkinson (autrice dell’acclamato spy thriller American Spy) e prodotto da Playground e Touchy Feely Films di Paul Giamatti, già al timone della serie AMC Lodge 49. Libra, pubblicato nel 1988, offre una ricostruzione fittizia degli eventi che nel 1963 hanno condotto all’uccisione di John Kennedy, sovrapponendovi un racconto altrettanto romanzato della vita del suo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli eventi legati aldi John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo Presidente degli Stati Uniti, tornano a esercitare il loro fascino sui creativi di Hollywood. Secondo quanto riportato da Deadline, Spectrum Originals è al lavoro su unatv ispirata adi Don De, tra i più amati romanzi di un autore capace di osservare il mondo da un peculiare punto di vista apocalittico. L’adattamento sarà affidato a Lauren Wilkinson (autrice dell’acclamato spy thriller American Spy) e prodotto da Playground e Touchy Feely Films di Paul Giamatti, già al timone della serie AMC Lodge 49., pubblicato nel 1988, offre una ricostruzione fittizia degli eventi che nel 1963 hanno condotto all’uccisione di John Kennedy, sovrapponendovi un racconto altrettanto romanzato della vita del suo ...

mmorganaddgg : RT @ClaudiaBreve: Le cose migliori risplendono di paura.... Don DeLillo (Libra) #PetaliDiPoesia - Hysterie_Nya : Vabbuon dai, lo faccio anche io. Don't kill me, thanks. (...) me vs my ult Tania Hyunj… -

Ultime Notizie dalla rete : Libra Don Il romanzo Libra di Don De Lillo diventerà una miniserie tv OptiMagazine Cava dei Tirreni, il nuovo libro sulla storia della Chiesa di Sant’Anna all’Oliveto

Stampato in numero limitato di copie, è uscito in questi giorni l’ultimo contributo di storiografia locale dedicato alla chiesa di Sant’Anna all’Oliveto in Cava dei Tirreni. Gli autori – Carmine Di D ...

Lamezia, progetto di scelta alternativa al libro di testo: consegnati volumi alla 'Don Milani'

Lamezia Terme - 'Sono al settimo cielo i bambini della scuola primaria di San Teodoro che, ogni anno, aspettano la consegna dei libri di quello che è ormai un appuntamento importante con la lettura. S ...

Stampato in numero limitato di copie, è uscito in questi giorni l’ultimo contributo di storiografia locale dedicato alla chiesa di Sant’Anna all’Oliveto in Cava dei Tirreni. Gli autori – Carmine Di D ...Lamezia Terme - 'Sono al settimo cielo i bambini della scuola primaria di San Teodoro che, ogni anno, aspettano la consegna dei libri di quello che è ormai un appuntamento importante con la lettura. S ...