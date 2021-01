Juve, Ronaldo dopo il trionfo in Supercoppa: “Partita sofferta, titolo importante per prendere fiducia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – “E’ stata una Partita sofferta, il terreno di gioco non era il massimo. Questo è una titolo molto importante per prendere fiducia. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento differente, mentre contro l’Inter abbiamo giocato male. Scudetto? E’ tutto aperto, il Milan e l’Inter sono molto forti. Dobbiamo compiere una rimonta complicata ma tutto è possibile”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Uno Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana contro il Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – “E’ stata una, il terreno di gioco non era il massimo. Questo è unamoltoper. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento differente, mentre contro l’Inter abbiamo giocato male. Scudetto? E’ tutto aperto, il Milan e l’Inter sono molto forti. Dobbiamo compiere una rimonta complicata ma tutto è possibile”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Uno Cristianola vittoria dellantus nellaitaliana contro il Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

forumJuventus : GdS: 'Ronaldo vs Insigne. Il cuore di #JuveNapoli batte sulla sinistra. Lorenzo, da capitano, vorrebbe sollevare la… - Gazzetta_it : #Supercoppa alla #Juve, #Insigne sbaglia, #Ronaldo e #Morata firmano la vittoria #JuveNapoli - forumJuventus : OCCASIONE JUVE! Difesa del Napoli distratta, Ronaldo si lancia sul pallone ma viene anticipato da Ospina #JuveNapoli 0-0 - live_serie : ??La juve alza la ??Supercoppa???? - StefanoMontini1 : RT @Toccoditacco10: Ronaldo è un problema,prosciuga le casse della società e non salta più l'uomo. Ma lui non lo sa e fa 85 gol con la Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ronaldo Non solo Agnelli, Perez nella sede della Juve ha incontrato anche Ronaldo La Stampa Pagelle Juventus Napoli 2-0: Szczesny monumentale, CR7 decisivo

PAGELLE JUVENTUS NAPOLI – Finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli al Mapei Stadium. I bianconeri di Pirlo dopo la batosta contro l’Inter devono ripartire vincendo il primo trofeo della sta ...

Supercoppa, niente da fare per il Napoli

La Juve sblocca la gara nella ripresa con CR7, Insigne manca il pari dal dischetto, Morata la chiude in pieno recupero Una rete di Ronaldo e nel finale una di Morata bastano alla Juventus di Andrea Pi ...

PAGELLE JUVENTUS NAPOLI – Finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli al Mapei Stadium. I bianconeri di Pirlo dopo la batosta contro l’Inter devono ripartire vincendo il primo trofeo della sta ...La Juve sblocca la gara nella ripresa con CR7, Insigne manca il pari dal dischetto, Morata la chiude in pieno recupero Una rete di Ronaldo e nel finale una di Morata bastano alla Juventus di Andrea Pi ...