Juve-Napoli, Insigne in lacrime dopo il fischio finale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Colpiscono certamente le lacrime del capitano del Napoli Lorenzo Insigne al fischio finale della super sfida di Supercoppa contro la Juve. lacrime che nascono non solo dalla sconfitta per 2-0 contro la formazione di Pirlo, ma soprattuto dal fatto che proprio Insigne fallisce sull'1-0 il rigore che avrebbe portato il pareggio il Napoli. Insigne ha sbagliato tutti i tre rigori calciati con il Napoli contro la Juventus in tutte le competizioni Con questo gol Lorenzo avrebbe raggiunto cifra 100 con la maglia del Napoli

