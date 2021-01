Il governo ottiene la fiducia al Senato ma con 156 voti Conte | ' Vado avanti'

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) una maggioranza stretta che però permette al premier di andare. Italia Viva si è astenuta. Non è escluso che ora il presidente del consiglio vada al Quirinale per un colloquio con Mattarella

Il senatore ex M5S Gregorio De Falco annuncia il suo sì alla fiducia nei confronti del governo Conte in discussione a palazzo Madama e respinge le accuse di “mercanteggiamenti” per ingaggiare senator ...Lunedìi alla Camera, martedì a Palazzo Madama. Il premier può ottenere la fiducia, anche dopo lo strappo di Iv, ma non allarga i confini della maggioranza. E rischia il Vietnam politico ...