Forte esplosione a Madrid, distrutti tre piani di un palazzo – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Forte esplosione a Madrid, alle 15.00 uno boato ha spazzato via tre piani di un edificio. Soccorsi sul posto e zona evacuata Getty ImagesSono drammatiche le immagini che arrivano da Madrid. Nella capitale spagnola alle 15.00 circa sono esplosi i tre piani superiori di edificio in Calle de Toledo vicino alla Chiesa Virgen de la Paloma. Secondo El Mundo si tratterebbe di una fuga di gas. Sul posto sono giunti i soccorsi. Una fuerte explosión ha volado por los aires un edificio de la calle Toledo, en el centro de Madrid. El inmueble, situado junto a una residencia, es propiedad de la parroquia de La Paloma https://t.co/qQj4QVET6f pic.twitter.com/L9DA6ssx2Y — EL PAÍS (@el pais) January 20, 2021

