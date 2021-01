Fatal Fury | Mark of the Wolves riceverà un sequel? Gli sviluppatori di Streets of Rage 4 hanno qualche idea

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo sviluppatore diof4 Lizardcube ha condiviso uno splendido mock-up per il suo concept di undi Garou:of the. Garou:of theè stato lanciato per la prima volta nelle sale giochi nel 1999 come gioco finale della seriedi SNK prima che King of Fighters lo assorbisse completamente. Unufficiale è stato pianificato a un certo punto, ma non è mai stato realizzato. In effetti, il "Boss Fur" visto nella rivisitazione di Lizardcube è tratto da un vecchio concept art pubblicato da SNK nel 2016. Leggi altro...

