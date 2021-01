Convocato un vertice di maggioranza. Il centrodestra chiede subito elezioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Pd parla di sciagurato salto nel buio. Per Franceschini serve rinforzare la maggioranza con europeisti e moderati di centro. Renzi si dice disposto a a discutere di tutto, anche di un governo di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Pd parla di sciagurato salto nel buio. Per Franceschini serve rinforzare lacon europeisti e moderati di centro. Renzi si dice disposto a a discutere di tutto, anche di un governo di ...

DomaniGiornale : Il #centrodestra si prepara. Alle 11 è stato convocato un nuovo vertice del centrodestra per fare il punto sull'att… - maurizio1999 : RT @AnnDePa: Si viene ora a sapere che prima del vertice convocato d’urgenza per martedì il governo tedesco consulterà non solo Droste… - StefaniaFalone : RT @AnnDePa: Si viene ora a sapere che prima del vertice convocato d’urgenza per martedì il governo tedesco consulterà non solo Droste… - AnnDePa : Si viene ora a sapere che prima del vertice convocato d’urgenza per martedì il governo tedesco consulterà non s… - stregastregonza : Scuola, il vertice d’urgenza governo-Cts conferma la riapertura in presenza nelle zone gialle e aranc…… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocato vertice Scuola, il vertice d’urgenza governo-Cts conferma la riapertura in presenza nelle zone gialle e arancioni La Stampa Vaccino, ritardi Pfizer: il governo deve cambiare il piano. I richiami sono a rischio

Emergenza vaccinazioni: nel vertice governatori, commissario e governo è emerso che fino a metà febbraio Pfizer taglierà le forniture. E c’è la spaccatura ...

Governo, fonti: mercoledì mattina probabile vertice di maggioranza

E' "probabile" che mercoledì mattina si svolga un vertice di maggioranza, dopo il voto sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato. Lo si apprende da fonti qualificate di ma ...

Emergenza vaccinazioni: nel vertice governatori, commissario e governo è emerso che fino a metà febbraio Pfizer taglierà le forniture. E c’è la spaccatura ...E' "probabile" che mercoledì mattina si svolga un vertice di maggioranza, dopo il voto sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato. Lo si apprende da fonti qualificate di ma ...