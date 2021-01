Cacciatore | ok Pisana a Odg su unificazione parchi Appia-Castelli

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – “Sono molto soddisfatto per l’approvazione dell’ordine del giorno a mia firma che impegna la Giunta a procedere verso l’del ParcoAntica con quello deiRomani”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale di Europa Verde, Marco. “Si tratta- spiega- di un risultato importante che segue di poche settimane la sentenza con cui lo scorso 22 dicembre la Corte Costituzionale aveva legittimato l’ampliamento del ParcoAntica – area di inestimabile valore archeologico e paesaggistico tra le piu’ importanti d’Europa -, promosso dalla legge regionale del 2018 per cui mi sono battuto insieme alla collega Marta Bonafoni”. “Con l’approvazione di questo odg si comincia a concretizzare l’obiettivo ambizioso e assieme realistico di realizzare ...