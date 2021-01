Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ‘ricattano’ il GF Vip: “Abbiamo il coltello dalla parte del manico” (Di martedì 19 gennaio 2021) La notizia di un ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip ha sconvolto i concorrenti ancora in gara. Durante la diretta del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha confessato loro che il reality non terminerà l’8 febbraio come previsto, spiegando che la finale sarà posticipata senza svelare, però, la data. Molti i concorrenti provati dall’ennesimo slittamento della finale. Il primo era stato annunciato a fine novembre, quando la data della finale era stata fissata per l’8 dicembre, quella che i vipponi avevano letto nel contratto firmato prima del loro ingresso nella casa. Dopo l’annuncio Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci avevano deciso di fare le valigie e abbandonare il reality show, mentre gli altri, pur con un po’ di rammarico dovuto al fatto di non poter trascorrere le festività con i loro affetti, avevano deciso di proseguire l’avventura.



Fino a ieri sera i concorrenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) La notizia di un ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip ha sconvolto i concorrenti ancora in gara. Durante la diretta del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha confessato loro che il reality non terminerà l’8 febbraio come previsto, spiegando che la finale sarà posticipata senza svelare, però, la data. Molti i concorrenti provati dall’ennesimo slittamento della finale. Il primo era stato annunciato a fine novembre, quando la data della finale era stata fissata per l’8 dicembre, quella che i vipponi avevano letto nel contratto firmato prima del loro ingresso nella casa. Dopo l’annuncio Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci avevano deciso di fare le valigie e abbandonare il reality show, mentre gli altri, pur con un po’ di rammarico dovuto al fatto di non poter trascorrere le festività con i loro affetti, avevano deciso di proseguire l’avventura.Fino a ieri sera i concorrenti ...

Gaia19066345 : RT @beether2: Coraggioso dire a Tommaso Zorzi che ha fatto un percorso in cerca della storiella #eliaisoverparty #tzvip - Federicadipaol : RT @beether2: Coraggioso dire a Tommaso Zorzi che ha fatto un percorso in cerca della storiella #eliaisoverparty #tzvip - onvlysofi : RT @Itsaless011: Ho bisogno di un amico come Tommaso Zorzi! ???? Ps. E se serve anche Tommy. #tzvip - beether2 : Coraggioso dire a Tommaso Zorzi che ha fatto un percorso in cerca della storiella #eliaisoverparty #tzvip - vieniepartiamo : RT @tinosara32: 19.01.2021 Ore 5:30 Tommaso Zorzi dorme con Andrea Zelletta Io c'ero. #tzvip -