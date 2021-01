Scontro tra 3 auto sulla Pontina, 1 ferito: traffico in aumento (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutto incidente tra tre auto sulla Pontina. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.40, tre vetture si sono scontrate al chilometro 41, all’altezza di Aprilia, in direzione Latina. Nello Scontro uno dei tre automobilisti è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Aprilia e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso all’uomo ferito. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento si registrano lunghe code e rallentamenti per circa 2 chilometri in direzione sud. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutto incidente tra tre. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.40, tre vetture si sono scontrate al chilometro 41, all’altezza di Aprilia, in direzione Latina. Nellouno dei tremobilisti è rimasto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Aprilia e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso all’uomo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento si registrano lunghe code e rallentamenti per circa 2 chilometri in direzione sud. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra Trump e Biden su restrizioni di viaggio per Covid-19 L'HuffPost Marche, consigliera Pd difende l’interruzione volontaria di gravidanza: gli anti-abortisti le inviano 1450 pannolini per bambini

I mille e 450 pannolini sono stati consegnati davanti alla sede della Regione. La condanna: "Le donne devono essere libere di scegliere" ...

Scontro frontale sulla Pontebbana, grave un automobilista

PORDENONE - Schianto sulla Pontebbana a Fiume Veneto: grave un automobilista. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti all'alba, verso le 6.30 di oggi, 19 gennaio, per un incidente stradale tr ...

