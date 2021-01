Sci alpino | Prima prova discesa Kitzbuehel | orario | programma | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mercoledì 20 gennaio (ore 11.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera maschile di, evento valido per la Coppa del Mondo 2021 di sciperché non si è scesi martedì 19 gennaio come era invece previsto da. In Austria si entra nel vivo e ci si avvicina al weekend riservato a questa grande Classica del Circo Bianco. L’Italia si affida a Dominik Paris, il quale cercherà le linee sulla mitica Streif dove ha già tronfato in quattro occasioni. L’azzurro avrà il pettorale numero 7, preceduto dal connazionale Christof Innerhofer (6) e dall’austriaco Vincent Kriechmayr (5). Da tenere in seria considerazione lo svizzero Beat Feuz (19), l’austriaco Matthias Mayer (17), lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (13), il norvegese ...