Salvini all’attacco | “In Senato squallida compravendita Scene imbarazzanti”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Mentre nei corridoi di Palazzo Madama prosegue la caccia agli ultimi “responsabili” disposti a tenere a galla se stessi e il traballante governo giallofucsia, Matteova. “C’è uno squallido balletto di compravendite diri. Mancano rimborsi alle imprese, vaccini, autobus, insegnanti e questi vanno a caccia diri di notte.. Il Paese è in crisi – tuona il leader della Lega – e loro pensano airi a vita che vanno e che vengono o ai fuoriusciti da convincere a suon di poltrone. L’Italia vera è fuori da qua”.: “Tutto questo è squallido” Pare proprio che sia così, l’esecutivo giallofucsia è in affanno e si affanna per restare in piedi con o senza la stampella di Matteo Renzi. ...